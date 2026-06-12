Пішов на пенсію головний архітектор Тернополя Василь Бесага

З 12 червня 2026 року начальник управління містобудування, архітектури та кадастру — головний архітектор Тернополя Василь Бесага припинив роботу на посаді. У Тернопільській міській раді повідомили, що посадовець звільнився за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію.

У міськраді зазначили, що Василь Бесага багато років працював на благо Тернопільської громади та зробив внесок у розвиток міста, його архітектурного середовища та містобудівної галузі.

Василь Бесага очолював архітектурний напрямок Тернополя з 2011 року. За цей час у місті розроблялися та оновлювалися містобудівні документи, зокрема документація щодо забудови окремих мікрорайонів та так звані «червоні лінії» вулиць.

Водночас діяльність головного архітектора неодноразово ставала предметом гострих дискусій. У 2015 році депутати Тернопільської міської ради висловили йому недовіру через претензії щодо ущільненої забудови міста та окремих містобудівних рішень.

Крім того, у 2021 році правоохоронці повідомили Василю Бесазі про підозру у справі, пов’язаній із погодженням відведення земельної ділянки. Тоді прокуратура заявляла про внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Також прізвище головного архітектора фігурувало у низці судових спорів та публічних конфліктів навколо забудови історичної частини Тернополя.

Наразі Тернопільська міська рада не повідомила, хто виконуватиме обов’язки головного архітектора міста після відставки Василя Бесаги.