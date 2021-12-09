Завтра в Тернополі відкриють головну ялинку міста і Зимове містечко, буде і резиденція Миколая

З метою створення святкової атмосфери та яскравих вражень у жителів та гостей Тернополя цьогоріч новорічно-різдвяні приготування у місті розпочали дещо раніше.

Про це повідомляють у пресслужбі міськради.

Зокрема, вогні головної ялинки міста та освячення Різдвяної шопки відбудуться уже цієї п’ятниці, 10 грудня, о 16:30 на Театральному майдані Тернополя.

Цього ж дня запрацює і новорічно-рідзвяний ярмарок, на території якого функціонуватиме Резиденція Святого Миколая, розмістяться стилізовані дерев’яні будиночки з виробами народних майстрів і святковою атрибутикою, працюватимуть різноманітні атракціони, святкові фотозони, сцена, а уже незабаром, 14 грудня, відкриється ковзанка просто неба та гірка для сноутюбів.

Функціонуватиме Зимове містечко-2022 на Театральному майдані та на бульв. Шевченка до 23 січня.

Впродовж новорічно-різдвяного періоду на відвідувачів очікують різноманітні розваги та святкування.

Різдвяно-новорічний ярмарок проводитиметься з дотриманням протиепідемічних вимог, а обов’язковою умовою для усіх учасників ярмарку є наявність вакцинації або негативного ПЛР-тесту.