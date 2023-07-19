Тернополянка втратила понад пів мільйона гривень, очікуючи надприбутків

До співробітників відділу протидії кіберзлочинності із заявою звернулася 27-річна тернополянка. З пояснень потерпілої, вона декілька місяців тому в одній з соціальних мереж знайшла оголошення про роботу у відомій американській компанії. Пропозицією зацікавилася, адже йшлося про чималі прибутки.

Основною умовою було – вкладення власних коштів. Дівчина так захопилася мрією розбагатіти, що здійснила кількасот переказів на різноманітні банківські картки, будучи переконаною, що скоро зможе отримати всі вкладення плюс великі відсотки. Проте, коли дійшло діло до повернення, виявилося, що все це велика афера за яку тернополянка заплатила понад пів мільйона гривень не тільки власних, а й позичених грошей.

Поліцейські застерігають тернополян не вестися на пропозиції роботи з великими прибутками, інформацію про яку часто можна побачити в соціальних мережах та месенджерах. А якщо за таку роботу ще й треба платити, – то обов’язково запідозріть шахрайство.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.