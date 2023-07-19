У Тернополі розпочав роботу Денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства

Офіційне відкриття Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статті, відбулося у Тернополі. Функціонування безпекового простору дозволить оперативно надавати комплексну допомогу постраждалим від насильства особам.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці місцевої влади та Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA). Денний центр соціально-психологічної допомоги облаштували на базі Тернопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

«За останні роки кількість звернень про домашнє насильство збільшується як до поліції, так і до соціальних служб. Це говорить про те, що зростає рівень довіри до цих служб, які можуть надати допомогу і вирішити проблему», – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

У закладі створили усі умови, аби люди, які пережили насильство, могли почувати себе комфортно, а головне – у безпеці. Раніше, коли поліцейські виїжджали на виклики про домашнє насильство, їм терміново потрібно було надати допомогу потерпілим від дій кривдника, забезпечити їх захист. Завдяки функціонуванню центру тут зможуть тимчасово проживати люди, яких потрібно вилучити із середовища, де відбувається насильство.

Як розповіла начальниця сектору протидії домашньому насильству Тернопільського райуправління поліції Галина Гуменюк, з початку року мобільна група реагування на домашнє насильство здійснила 729 виїздів. У результаті перевірок поліцейські склали більше 450 адмінпротоколів, винесли 220 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Виявлено 91 дитину, яка стала свідком такого насильства.

Тернопільщина стала однією із 15-ти громад, де впроваджується безпекова ініціатива. Поліцейські закликають громадян не мовчати про домашнє насильство, а вчасно звертатися за допомогою.