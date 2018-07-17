Тернополянки в Канаді не тільки красиві

В Торонто відбувся фінал конкурсу з 60-річною історією для представниць української діаспори – Miss Ukrainian Canada.Треба зазначити, що цей конкурс, окрім зовнішності, надає великої ваги внутрішнім цінностям дівчат. Тому умовою для участі є представлення свого соціального проекту у сфері освіти та розвитку на користь української громади. Титул «Міс Українська Канада-2018» здобула Юлія Щербан з Дрогобича на Львівщині. А серед тих, хто переміг у номінації Miss Best Social Project («Міс Кращий Соціальний Проект»), була і тернополянка Ірина Джумак.На конкурсі Ірина представляла місто Місісаґа, провінція Онтаріо, але рідне місто Тернопіль, за словами дівчини, в її серці назавжди! Ще в Тернополі дівчина розпочала кар’єру професійної танцівниці, стала членом Національної танцювальної ліги. А сьогодні за океаном вона навчиться у York University (Торонто) та продовжує займатися улюбленою справою: працює викладачем в танцювальній студії «The Art of Soul Dance Studio» та є суддею Федерації танців Онтаріо.

В Канаді Ірина багато працює з дітьми, тож знає про їхні потреби та мрії. Саме тому, коли за умовами конкурсу дівчині потрібно було запропонувати соціальний проект, вона не вагалася та присвятила цю можливість вихованцям з особливими потребами навчально-реабілітаційного Центру «Мозаїка» (м. Бровари). Ідею підтримав спонсор соціальних проектів – канадська громадська освітня організація O.W.L. Open World Learning Society. Її, до речі, представляють також дві колишні тернополянки, які вже довгий час живуть у Канаді, але всіляко сприяють реалізації численних гуманітарних проектів у рідній країні. Це Світлана Комінко – засновник та ментор O.W.L. , координатор міжнародних програм бізнес-школи Технологічного Інституту Британської Колумбії, громадський діяч та куратор освітніх програм для української молоді за кордоном, а також Таміла Карпик — член дирекції Міжнародного об’єднання українських громад «Четверта хвиля», освітній партнер O.W.L. у Торонто. Про те, що Ірина Джумак є їхньою землячкою, тернополянки дізналися вже під час нагородження переможниці, і для всіх це було приємним сюрпризом.

“За умовами конкурсу, – розповідає Таміла Карпик, – O.W.L. мав надати фінансування лише одній учасниці, проте нам настільки важко було визначитись з переможницею, що вирішили підтримати ще дві ініціативи, одна з яких спрямована на підтримку одного з проектів Клубу Ротарі Львів Інтернешнл, який опікується львівською спеціалізованою школою для незрячих дітей, а інша – на сприяння дитячому соціально-реабілітаційному центру “Сонячне світло” у селі Требухів на Київщині.” “Не чекай, що хтось зробить за тебе – візьми та зроби сам, запалюй своїми добрими ідеями інших! І доводь свою позицію справами!” – додає Світлана Комінко. -Наприклад, організація O.W.L. майже щороку року реалізовує гуманітарні ініціативи за участю українських студентів та допомагає нашій молоді отримати можливість навчатися в Канаді, тим самим збільшуючи шанси нового покоління на якісну освіту та щасливе майбутнє!”

На фото – Ірина Джумак

Джерело: Тернопільський прес-клуб