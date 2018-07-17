Новини Тернополя 

“Тернополяни, вас тихо і повільно отруюють”

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Юлія Мамчак отримала підтвердження від Екологічної інспекції перевищення “екологічно чистих торфяних котелень” допустимої норми викидів.  Документ жінка оприлюднила у мережі Фйесбук.

  • Жителі вулиці Купчинського і інших вулиць, що межують з торфяною котельнею по вул Купчинського 14. Вас тихо і повільно травлять, – пише Юлія.

Нагадаємо, що останнім часом у Тернополі новина про переведення частини котелень на альтернативні види палива досягла значного резонансу.  Перед початком реалізації проекту міські чиновники не обтяжували себе проведенням громадських обговорень, щоб урегулювати болючі питання і хоча б не посилювати напруги в місті. Жителі дізналися про спалювання торфу в котельнях уже за фактом — через специфічний їдкий запах у повітрі, гудіння і чорний дим. Тернополяни проти таких нововведень – під стінами міськради активісти навіть палили діжки, аби продемонструвати небезпеку торф’яних котелень.

 

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