“Тернополяни, вас тихо і повільно отруюють”

Юлія Мамчак отримала підтвердження від Екологічної інспекції перевищення “екологічно чистих торфяних котелень” допустимої норми викидів. Документ жінка оприлюднила у мережі Фйесбук.

Жителі вулиці Купчинського і інших вулиць, що межують з торфяною котельнею по вул Купчинського 14. Вас тихо і повільно травлять, – пише Юлія.

Нагадаємо, що останнім часом у Тернополі новина про переведення частини котелень на альтернативні види палива досягла значного резонансу. Перед початком реалізації проекту міські чиновники не обтяжували себе проведенням громадських обговорень, щоб урегулювати болючі питання і хоча б не посилювати напруги в місті. Жителі дізналися про спалювання торфу в котельнях уже за фактом — через специфічний їдкий запах у повітрі, гудіння і чорний дим. Тернополяни проти таких нововведень – під стінами міськради активісти навіть палили діжки, аби продемонструвати небезпеку торф’яних котелень.