Тернопільському бізнесу уже відшкодували 518 млн грн податку на додану вартість

З початку року суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами 518 млн грн податку на додану вартість.

Загалом протягом 11 місяців цього року про відшкодування податку на додану вартість повідомили 167 суб’єктів господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 822 млн гривень.

За результатами проведених перевірок податковими органами області цьогоріч упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 23,8 млн гривень.

На початок грудня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 391 млн гривень, оскільки 375 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – у судовому та адміністративному розгляді.