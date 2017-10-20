У тернопільському парку збудують два 16-поверхових житлових будинки

Паркова вакханалія у Тернополі продовжується. Завдяки сумнозвісним змінам у Генплані і хитрим земельно-архітектурним комбінаціям у парку «Загребелля», між готелем «Галичина» і телевежею, просто у пронятинсько-кутківецькому лісі незабаром мають збудувати два 16-типоверхових житлових будинки.

– Власники елітно-екологічних квартир будуть з висоти презирливо дивитись на лохів, які мешкають десь там внизу – на ущільнених і загазованих автівками вулицях, – заявив екс-міський депутат Тернополя Сергій Сінкевич.

Як стало відомо «Репортеру», на цю ділянку в кутківецькому лісі давно претендують спритні бізнесові ділки. Тема була в розробці ще за каденції міського голови Тернополя Романа Заставного. Посеред лісу була насосна станція водоканалу. Комунальне підприємство від неї відмовилося. Йшлося про будівництво на цій території оздоровчо-спортивних споруд.

Але тоді активісти почали протестувати і тему на деякий час заговорили. Нині ж про цей об’єкт згадали завдяки… змінам до Генплану та ручним архітекторам. На черзі черговий будівельний майданчик у «зеленій» зоні Тернополя. При чому, як кажуть люди, які обізнані з цією оборудкою, до неї намагатимуться приписати учасників АТО, яким там нібито щось обіцяють виділити на першому поверсі.