Діти загиблих тернопільських журналістів отримуватимуть стипендію

Президент України підписав Указ №637/2024, відповідно до якого дітям журналістів, що загинули під час виконання своїх професійних обов’язків, призначено стипендії.

З-поміж інших, виплати отримають діти загиблих на війні журналістів з Тернопільщини: Юстина Гурняк, 2012 року народження, донька журналіста Віктора Гурняка родом з Гусятинської громади, та Кіра Лабуткіна, 2010 року народження, донька журналіста Дмитра Лабуткіна з Кременецької громади. Повідомляють у військовій адміністрації.

Ця ініціатива є частиною програми соціального захисту, започаткованої у 2002 році, і спрямована на підтримку дітей, чиї батьки віддали життя, виконуючи свій професійний обов’язок.