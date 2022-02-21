Тернополяни можуть послухати подкаст, у якому зібрали звуки Майдану

Подкаст «Майдан. Історія у звуках» записали до річниці подій на Євромайдані. Редактори Радіо Промінь знайшли аудіозаписи листопада 2013-го та лютого 2014 року. Вони розпитали музикантів, які виступали на сцені і на барикадах.

Тож тепер жителі Тернопільщини можуть послухати, як звучав Майдан.

«Своїми спогадами того часу поділилися Леся Рой, Юрко Журавель, Іван Леньо», – розповідають автори аудіофільму.

Також творцям опдкасту вдалося знайти і записати piano-екстреміста, піаністку Антуанетту Міщенко та трубача Костянтина, які грали на вулицях Майдану у часи штурму, ескалації та відпочинку.

Як звучав Майдан можна послухати в новому подкасті «Майдан. Історія у звуках» від Радіо Промінь: https://band.link/VuVvP

Джерело: Ровесник