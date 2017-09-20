Тернополяни можуть стати на чергу на біометричний паспорт через Інтернет

Записатися можна на офіційному сайті ДМС або на сайті IGov.

До електронної черги на сайті ДМС підключені обласне Управління ДМС, Тернопільський міський відділ, Кременецький, Чортківський, Тернопільський районні сектори міграційної служби.

Електронний запис через портал IGov доступний для Тернопільського міськвідділу, Чортківського,Тернопільського, Козівського, Лоновецького, Борщівського, Бучацького і Теребовлянського районних секторів.

Записатись можна ТУТ – https://dmsu.gov.ua/services/online.html