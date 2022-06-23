Тернополян автоматично перевели до нового постачальника газу

Київ, Черкаси, Тернопіль та інші: ще 1,3 млн українських сімей перейшли до ПОНу. Від регіональних газзбутів до постачальника «останньої надії» перейшли нові клієнти – 1,3 млн домогосподарств.

Про це повідомляє Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», котра виконує функцію постачальника «останньої надії» (ПОН).

«Ще 1,3 млн українських домогосподарств опинилися в ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію», – констатували в компанії.

Йдеться про всіх споживачів, які раніше отримували газ від ДП «КиївГазЕнерджи», ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг», ТОВ «Газ Ресурс Компані», ТОВ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Уманьгаз Збут» та ТОВ «Черкасигаз Збут».

ГК «Нафтогаз України» оголосив, що приєднає цих побутових споживачів до річного тарифного плану «Фіксований» з ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування).

Нагадаємо, із 1 травня до постачальника «останньої надії» потрапили 8,8 млн українських домогосподарств у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Їх також автоматично підключили до реєстру Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн/куб. м.