Жителька Тернополя перерахувала шахраєві понад 16 тисяч гривень за вікна

У пастку афериста потрапила 51-річна жителька Тернополя. Жінка хотіла встановити у своїй квартирі металопластикові вікна, перерахувала за них гроші виконавцю, проте замовлення не отримала і кошти їй не повернули.

Як з’ясувалося, тернополянка на одному із сайтів знайшла оголошення про надання послуг із виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій. Зателефонувала за номером, вказаним у дописі, та обговорила умови з виконавцем. Невдовзі додому до тернополянки прийшов чоловік, який зробив заміри. Після чого жінці у месенджер скинули договір на виконання робіт та рахунок. Жінка перерахувала 16 400 гривень, проте вікна їй так і не встановили. Із заявою про шахрайство жінка звернулася до співробітників Тернопільського райуправління поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські рекомендують: не перераховуйте гроші наперед за товар чи за різні послуги. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин. Шукайте відгуки інших клієнтів в Інтернеті. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте «102».