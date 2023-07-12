Тернополяни створили петицію, щоб врятувати Катедру

Міністерство культури та інформаційної політики України закликають зупинити будівельні роботи та зобов’язати підрядника вивезти будівельну техніку з території Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці

На сайті Електронних петицій до Кабінету міністрів України сьогодні, 11 липня, зареєстрували заклик зупинити незаконну реконструкцію та зберегти пам’ятку та статус національного значення колишнього монастиря Домініканського костелу у м. Тернопіль.

Звернення адресовано Міністерству культури та інформаційної політики України. У цьому зазначається, що майбутня реставрація є забороненою в межах Закону України «Про охорону культурної спадщини». Мовляв, добудова – це вже реконструкція, але аж ніяк не реставрація.

Зокрема, згідно з вищезгаданим законом, реставрацією є сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності. Про жодні будівельні роботи з надбудови додаткових поверхів не йдеться. Разом з тим, згідно з державними будівельними нормами, реконструкцією є перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкту будівництва, яка передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг. Відповідно, надбудова додаткових поверхів на колишньому монастирі домініканців 1749 року – це РЕКОНСТРУКЦІЯ, а не РЕСТАВРАЦІЯ, як стверджують архітектори проекту, – йдеться у тексті петиції.

Як зазначає автор ініціативи, нове приміщення призначатиметься для підрозділів архиєпархії, та приміщень, які можуть винаймати і використовувати, що є неможливим використанням пам’ятки архітектури національного значення. Це є порушенням закону, руйнуванням цінного об’єкта та втручанням в архітектуру задля досягнення комерційних та приватних інтересів у вигляді надання можливості використовувати пам’ятку приватним компаніям.

Відтак, Міністерство культури та інформаційної політики України закликають зупинити будівельні роботи та зобов’язати підрядника вивезти будівельну техніку з території Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Після цього провести неупереджені та незалежні громадські обговорення щодо незаконної реконструкції архітектурної пам’ятки національного значення, аби не допустити подібних випадків у найближчому майбутньому.

Ми повинні ставитися до нашої архітектури більш відповідально, та не чекати її повного знищення задля досягнення приватних інтересів. Просимо небайдужих громадян підтримати та врятувати Келії Монастиря домініканів – об’єкт архітектури національного значення! – пише авторка петиції Віта Хмиз.

Аби підтримати петицію №41/005156-23еп – потрібно проголосувати за посиланням.