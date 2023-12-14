Тернополяни та гості міста можуть відвідати майстер-класи у Казковій резиденції (Хатинка Миколая)

З 2 грудня у Тернополі на Театральному майдані запрацювала Казкова резиденція (Хатинка Миколая). Усі охочі можуть відвідати майстер-класи, які відбуваються згідно встановленого розкладу.

Зокрема, у п’ятницю, 15 грудня о 14:00 год відбудеться зустріч з Миколаєм, далі буде майстер-клас з вибійки на тканині.

У вихідні дні зустрітися з Миколаєм та зробили фото можна з 12:00 год, потім у резиденції проводять майстер-класи згідно з розкладом.

Звертаємо увагу! Під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» резиденція не працює.

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном 098 052 07 20 або за адресою вул. Михайла Грушевського,2 (Тернопільський туристично-інформаційний центр).