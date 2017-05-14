Тернополяни тепер знають, що «щастя теж буває псячим»

Читання-тандем від Дмитра Лазуткіна та Катерини Бабкіної все ж відбулося. Відомі українські письменники ділили сцену, мікрофони, глядачів і …навіть вірші.

«По 5 авторських поезій» – саме таким був регламент на сцені Українського дому «Перемога» на сьогоднішніх читаннях, які до речі, розпочав Дмитро з «лабораторної роботи».

Поет вважає, що «…на крові наша надія» і тому вирішив обнадіяти слухацьку аудиторію, поетично переконуючи їх у тому, що… «щастя, воно теж буває псячим». Такими строфами Лазуткін розпочав вечір.

Тим не менше, Катерина Бабкіна, переймаючи так звану «естафету» поетичного читання заявила:

– Зараз той рідкісний момент, коли я можу дозволити собі вийти на сцену без купи папірців, а все тому, що книжка вийшла 4 дні тому…

І перша презентація нової книги Катерини Бабкіної відбулася саме на сцені мистецького фестивалю «Ї».

Нова книга жінки здебільшого про війну, але і про любов вірші також є.

Тернополяни були в захваті від таких гостей, адже література – це те, заради чого сьогодні об’єдналися усі під одним дахом.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».