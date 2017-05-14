Неймовірні мелодії почули на тернопільській сцені

Сьогодні, 13 травня, тернополян розважав інді-колектив із Хмельницького «KRUT». Виконавці виступили на сцені мистецького фестивалю «Ї» в Українському домі «Перемога».

Особливістю цього колективу є те, що виконавці використовують автентичні інструменти заради того аби грати світову музику. Назва гурту походить від прізвища їхнього лідера ніжної Марини Круть. Вона окрім того, що співає, ще й грає на бандурі, що додає їхній музиці такої собі «родзинки».

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».