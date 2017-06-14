Тернополянин не встояв перед спокусою. Тепер нестиме покарання

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася продавець магазину, що в центрі міста. Жінка заявила – з робочого місця у неї поцупили мобільний телефон вартістю майже дві тисячі гривень.

Оскільки в торговому закладі ведеться відеоспостереження, це допомогло поліцейським оперативно вийти на слід крадія. Ним виявися 28-річний тернополянин.

Зловмисник зізнався – крадіжки не планував. Разом з дружиною зайшов до крамниці за продуктами. На прилавку побачив телефон, що його залишила продавець, от і не встояв перед спокусою.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 КК. Крадений телефон у зловмисника вилучили.