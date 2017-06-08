Тернополянин обікрав товариша…

У приміщенні одного з громадських закладів харчування зустрілися троє товаришів. Сиділи, спілкувалися. Коли двоє з них вийшли на вулицю випалити по цигарці, третій спокусився на їхнє майно – поцупив в одного з товаришів куртку, бо знав, що в кишені лежать мобільний та банківська картка з пін-кодом.

Як встановили оперативники обласного управління кримінальної поліції, зловмисник за доволі короткий час встиг витратити десять тисяч гривень з чужого електронного гаманця – заправив власну автівку, дещо прикупив. Заникав кудись і мобільний. З краденого повернув лише документи.

Щодо крадія розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.