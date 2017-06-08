Новини Тернополя 

Вперше за 40 років науковці провели топографічну зйомку дна Тернопільського ставу. Результати невтішні

Redaktor 138 Views Прокоментуй!

Вперше за 40 років науковці провели топографічну зйомку дна Тернопільського ставу. Результати невтішні.

Найбільшою проблемою є застояність води. Про це свідчить те, що верхні шари мають більше 16 градусів, коли на дні лише 4 градуси.

– У Ставі є підводні ями, в них вода застояна роками, – каже доктор біологічних наук, професор Василь Грубінко. – Там задихається все живе, особливо в нижніх шарах. На дні за 40 років накопичилось чимало токсичного мулу, подекуди 2,5 метри.

В Тернопільському ставі вміст окремих елементів в десятки, а то й в сотні разів перевищують норму.

Зокрема, як каже науковець, став дуже залужений, його треба трохи закислити. Також тут великий вміст аміаку, свинцю, який викидається з транспорту. А натрію тут стільки, що його можна назвати “слабосолоним озером”. Є версія, що сіль потрапляє від посипання взимку льоду та снігу. А от з радіацією ми не маємо проблем.

Ситуація досягла критичної точки, і якщо з цим нічого не робити, в Тернополі буде не Став, а величезне болото.

Чиновники вирішили навести лад та створили програму дій на 2,5 років, щоб відновити стан головної водойми міста. Щоправда швидких змін чекати не варто – Тернопільський став потребує “повного перезавантаження”.

– Тернопільський став як нирка, яка очищає організм, і зараз вона в плачевному стані, – каже заступник міського голови Лернід Бицюра. – Зараз ми встановили “діагноз”, і попереду довготривале та дороге лікування. Ресурсу міської ради не вистачить на такий масштабний проект, тому ми шукатимемо додаткові кошти.

Першочергово планують навести лад з каналізацією, очистити мул, а для аерації вже з липня планують почати будівництво 500 фонтанів на Тернопільському ставі, які не тільки прикрашатимуть берег, а й будуть перемішувати пласти води у ставі і насичувати її киснем.

20 хвилин

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *