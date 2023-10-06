Їх під час отримання грошей за черговий пакет документів затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільщини. Усе проходило під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Ще в серпні 2022 року тернополянин організував бізнес на ухилянтах. У спільники взяв трьох знайомих та працівника центру комплектування.

Аби бізнес приносив гроші, кожен виконував чітко поставленні завдання.

Щоб зайвий раз не потрапляти в поле зору, вони винайняли у Тернополі на Східному масиві нежитлове приміщення й облаштували там офіс. Перш ніж розпочати роботу, виготовили необхідні печатки та штампи, а після цього члени групи створили електронні адреси, куди клієнти скидали свої особисті дані.

Організатор шукав клієнтів, спільники оформляли документи. Консультував у заповненні бланків офіцер ТЦК.

Свої послуги оцінювали в 3000 доларів США. Документи на гроші обмінювали на нейтральній території – в одному із спортивних залів обласного центру.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що за 11 місяців підозрювані виготовили понад 30 документів для безперешкодного виїзду ухилянтів за кордон. Частина з них встигла скористатися можливістю, а інших, при спробі перетину кордону, затримали силовики.

Зловмисникам слідчі оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів та частина 3 статті 358 – підроблення офіційних документів, вчинене повторно, організованою групою.

Чоловікам загрожує від семи до дев‘яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.