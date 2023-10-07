У Тернополі ТЦК проводить через відео з “пакуванням” чоловіків
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Місцеве видання опублікувало відео очевидців, на якому люди в формі жорстко “пакують” у мікроавтобус чоловіків.
На це зреагував Тернопільський обласний ТЦК СП.
Щодо відео, які поширюються у соціальних мережах.
Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Нанесення удару військовослужбовцю, як на одному з відео?
Для з`ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів.
Повідомляємо, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій!
Разом з тим, нагадуємо про обов`язок громадян самостійно прибувати у ТЦК СП для оновлення свої облікових даних та проходження військово – лікарської комісії, яка встановлює ступень придатності до проходження військової служби.
Відео “пакування” можна переглянути ТУТ