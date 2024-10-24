Тернополянин під час сварки побив знайому

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них з травмою голови та гематомами доправили 42-річну жительку обласного центру.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілій наніс її знайомий – 50-річний житель Тернополя. Як з’ясувалося, вони разом відпочивали в одній компанії. Під час суперечки чоловік, перебуваючи напідпитку, вдарив жінку руками по обличчю та пляшкою по голові. Швидку допомогу потерпілій викликали перехожі.

Наразі відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проте в ході слідства та після отримання результатів судово-медичної експертизи злочинні дії фігуранта можуть бути перекваліфіковані.