Тернополянин попався на крадіжці з магазину

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує жителю обласного центру. Працівники поліції відкрили щодо тернополянина кримінальне провадження.

На лінію «102» надійшло повідомлення від працівниці магазину. Вона попросила розшукати та притягнути до відповідальності невідомого чоловіка, який вчинив злочин. Незнайомець привласнив товар зі стелажа, тим самим завдав матеріальних збитків.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники територіального підрозділу поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1989 року народження. У скоєному він зізнався.

Відомості про подію слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.