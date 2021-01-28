У Тернополі шукають свідків смертельної ДТП – водій збив людину і втік

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася У Тернополі. 27 січня близько 20:00 невстановлений автомобіль на вулиці Степана Будного збив пішохода та втік.

Потерпілий, житель обласного центру, 1991 року народження, переходив проїзну частину дороги біля нерегульованого пішохідного переходу. Після удару чоловіка відкинуло на ліву смугу зустрічного руху, де потрапив під колеса NISSAN-QASHQAI

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ і розшукують водія-втікача.

Вони звертаються до усіх учасників дорожнього руху, якщо ви проїжджали в період з 19:45 до 20:00 вулицями Об’їзна – Львівська і маєте в автомобілях відеореєстратори, зголосіться і допоможіть встановити особу порушника.

Повідомити інформацію можна за номерами: 27-11-70, 27-12-58, 27-12-91, 27-13-29 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.