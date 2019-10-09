12:30 | 9.10.2019
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Новини Тернополя 

Тернополянин Володимир Кулак, син якого помер через халатність лікарів, кличе на поліграф фігурантів справи

Irena 3 Views Прокоментуй! , ,
Тернополянин Володимир Кулак – батько Ромчика Кулака, якому медики Жидачівської районної лікарні не змогли поставити правильний діагноз, через що дитина померла – кличе пройти тест на поліграфі учасників кримінальної справи.
 

«Запрошую Миколу Михайлюка (батька обвинуваченого хірурга Юрія Миколайовича Михайлюка, – ред.) на поліграф. Через те, що у відеосюжеті новин з його вуст прозвучало обвинувачення, що саме я (!) фальсифікую і затягую процес слідства, суди та експертизи», – йдеться у його дописі в фейсбуці.

 

 

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