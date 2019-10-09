Тернополянин Володимир Кулак, син якого помер через халатність лікарів, кличе на поліграф фігурантів справи

Тернополянин Володимир Кулак – батько Ромчика Кулака, якому медики Жидачівської районної лікарні не змогли поставити правильний діагноз, через що дитина померла – кличе пройти тест на поліграфі учасників кримінальної справи.

«Запрошую Миколу Михайлюка (батька обвинуваченого хірурга Юрія Миколайовича Михайлюка, – ред.) на поліграф. Через те, що у відеосюжеті новин з його вуст прозвучало обвинувачення, що саме я (!) фальсифікую і затягую процес слідства, суди та експертизи», – йдеться у його дописі в фейсбуці.