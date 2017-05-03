У Тернополі презентують новий алкогольний напій — “Тернівку”, страви “Тернопільська пайда” та ребра по-махабундськи

Цікавою на фестивалі “Тернопільська брама” (йдеться про 5, 6, 7 травня) буде сцена – відкрита з усіх боків, наче боксерський ринг, – аналогів такої у Тернополі ще ніхто не робив.

За словами голови ГО “Тернопіль-fest” Руслана Миронова, її розташують посередині Театрального майдану.

Вісім торгових місць оформлять як пам’ятки архітектури міста, відтак можна буде побачити залізничний вокзал у первісному вигляді, пам’ятник Міцкевичу, Італійський дворик, ратушу. Це буде одночасно жива галерея і торгове місце.

Цього року презентують новий алкогольний продукт Тернополя – “Тернівку”. Вона буде двох видів – наливка і настоянка. Основа напою – терен.

Буде й нова страва – “Тернопільська пайда” із печеного на дровах хліба, намащеного смальцем, ребра по-махабундськи (махабунди – легендарні батяри, розбишаки, – ред.).

За словами голови “Гільдії рестораторів Тернопільщини” Михайла Гросуляка, у Тернополі незабаром планують створити банк людей, які б погодилися приймати вдома туристів. Як кажуть організатори, “Тернопільська брама” покликана відкрити гастрономічний Тернопіль для України.

– За основу фестивалю взято браму, яка відчинялася до Тернопільського замку, – зазначив Михайло Гросуляк. – Її збудують у стилі стимпанку заввишки 7 метрів – з пляшок з-під микулинецького пива, посуду.

Ірина Юрко.

Фото автора.