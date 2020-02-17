«Тіло в діло»: де у Тернополі пенсіонерам можна займатися фітнесом

В Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) у відділенні денного перебування запроваджено заняття з фітнесу під назвою «Тіло в діло».



З такою ідеєю звернулася відвідувачка терцентру Любов Салова і керівництво центру її підтримало.



– Жінка у будь-якому віці має виглядати гарно і бути здоровою, – зазначає п. Люба. – В Європі у віці 60+ жінки тільки починають жити, подорожують, вивчають нові сфери… А в Україні в такому віці – лавка, насіння і вічні скарги на здоров’я. Ми намагаємося надати альтернативу і привити здорові звички таким «дівчатам».



Що ж являє собою тренування з Любов Саловою?

Це 3 основних компонентів фітнесу:

– розминка

– заминка

– розтяжка



Охочих чекають за адресою: Лисенка, 8.

Деталі за тел. 22-02-62 або 067 530 59 40