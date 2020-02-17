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«Тіло в діло»: де у Тернополі пенсіонерам можна займатися фітнесом

Irena 1 Views Прокоментуй!

В Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) у відділенні денного перебування запроваджено заняття з фітнесу під назвою «Тіло в діло».


З такою ідеєю звернулася відвідувачка терцентру Любов Салова і керівництво центру її підтримало. 


– Жінка у будь-якому віці має виглядати гарно і бути здоровою, – зазначає п. Люба. – В Європі у віці 60+ жінки тільки починають жити, подорожують, вивчають нові сфери… А в Україні в такому віці – лавка, насіння і вічні скарги на здоров’я. Ми намагаємося надати альтернативу і привити здорові звички таким «дівчатам».


Що ж являє собою тренування з Любов Саловою?
Це 3 основних компонентів фітнесу:
– розминка
– заминка
– розтяжка

Охочих чекають за адресою: Лисенка, 8.
Деталі за тел. 22-02-62 або 067 530 59 40

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