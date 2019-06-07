Тренери з провідних спортклубів Тернополя два тижні навчались в столиці Греції

Двоє тернопільських спортсменів днями повернулись з Афін. Олександр Івахів та Юрій Сенів відвідали збори з таїландського боксу, які тривали з 19 по 30 травня. Тренувались спортсмени два рази в день по дві години.

На зборах тернопільські тренери з таїландського боксу отримали сертифікати. Також, молоді хлопці привезли з поїздки нові знання та заряд позитивних емоцій, якими готові ділитись зі своїми учнями. Олександр Івахів та Юрій Сенів розпочали свою тренерську кар’єру не так давно, однак вже встигли виховати не одного чемпіона. Хлопці запевняють, що секрет великих досягнень не лише у хорошій фізичній підготовці, а й у позитивному мисленні.

Відвідати тренування Юрія та Олександра можна в спортклубах «Лайф Стайл », «Панчер» та «Фаєр».