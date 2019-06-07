Голова тернопільської обласної ради Віктор Овчарук розповів про зміни, які прийняли на виїзній сесії облради (відео)

У прямому ефірі Віктор Овчарук розповів про результати 3 пленарного засідання 11 виїзної сесії 6 скликання Тернопільської обласної ради, яке відбувалося 4 червня на базі Борщівського агротехнічного коледжу.

Насамперед Віктор Овчарук привітав усіх зі святом Вознесіння Христового та журналістів із професійним днем.

Після чого зазначив, що виїзна сесія стала багатою на обговорення, адже вдалося обміркувати понад 60 питань.

– Ця сесія пройшла продуктивно, адже ми прийняли багато рішень, зокрема покращити умови для роботи депутатського корпусу. Вдалося також обговорити та проголосувати за понад 60 питань. Раніше було багато сумнівів щодо того, чи варто проводити виїзні сесії, на думку депутатів облради, необхідно. Я вдячний, що усі розуміють потребу у спілкуванні з громадянами. Так, ми виїжджаємо у райони, де люди мають можливість поспілкуватися із депутатами щодо вирішення тих чи інших питань, адже є такі люди, які не можуть приїхати до Тернополя, – зазначив очільник облради.

Також гість програми відзначив, за які саме питання вдалося проголосувати цього разу.

– Через підрахунок голосів, який є тривалим у часі, нам вдається розглянути не всі питання, проте сесія, яка відбулася на базі Борщівського агротехнічного коледжу, стало доволі продуктивною. Ми розглянули понад 60 питань, зокрема підтримали рішення щодо господарської діяльності, від якої залежить робота області. Обговорювали реформи охорони здоров’я, адже сьогодні ми переходимо на наступний етап – реформ стаціонарної допомоги центральних районних лікарень і третинної спеціалізованої допомоги, – зауважив Віктор Овчарук.

Наступне пленарне засідання розпочнеться, за словами голови облради, саме із заходів охорони здоров’я третинного рівня.

– Від першого липня медичні заклади почнуть підписувати угоди із Національною службою охорони здоров’я України (НСЗУ). Головні лікарі будуть називатися комерційними директорами, яких призначатимуть на конкурсній основі До цього часу ми мали вертикальне управління і підпорядкування у галузі медицини, тобто фінанси йшли через управління охорони здоров’я, то тепер це відбуватиметься напряму на заклад. Це означає, що заклад стає повністю автономним. Так, медичні заклади будуть конкурувати – це, по-перше. По-друге, таким чином зростуть заробітні плати, – пояснив Віктор Овчарук.

Щодо вартості лікування за умов реформування, то вона, як зазначив очільник Тернопільщини, не передбачена.

– Лікування для пацієнтів не змінюється, адже реформування стосується, в першу чергу, державного фінансування медичних закладів, комунальних, некомерційних підприємств, які отримуватимуть кошти за надану медичну послугу. Наприклад, лікарня підрахує та подасть статистику здійсненої роботи до НСЗУ, за що отримають відповідну фінансову допомогу. Це не обмежує заклад охорони здоров’я щодо залучення додаткових коштів, – підкреслив голова облради.

Окрім того, Віктор Овчарук наголосив на тому, що в області є й такі заклади, які не підлягають під цю реорганізацію.

– У підпорядкуванні Тернопільської обласної ради є 42 заклади охорони здоров’я. На сьогоднішній день три заклади не підпадають під реорганізацію, це – Тернопільське обласне патологоанатомічне бюро, Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи і Тернопільський обласний центр медико-соціальної експертизи. Вони фінансуватимуться за іншим принципом – надання субвенції. Так, ми маємо реорганізувати 39 закладів, – наголосив Віктор Овчарук.

Окрім цього, Віктор Овчарук зазначив, що Тернопільщина активно бере участь у різнопланових заходах, зокрема жителі міста та області підтримують військових, дбають про навколишній світ (висаджують дерева). У перспективі – проведення в області олімпійського руху.