«Тріода» співала для жителів трьох сіл у Тернопільському районі

Вперше на території Байковецької об’єднаної територіальної громади одразу три села — Шляхтинці, Лозова і Стегниківці — спільно відзначили 555 років від першої писемної згадки про ці населені пункти. Святкували в Лозовій на місцевому стадіоні. Організатори доклали чималих зусиль, щоб урочини відбулися на найвищому рівні й були задоволені усі: від наймолодших — до старійшин громади.

Відкрив святкове дійство народний аматорський хор клубу с. Шляхтинці величальною піснею «Боже великий, єдиний». На імпровізовану сцену запросили духовенство трьох сіл і голову Байковецької об’єднаної територіальної громади Анатолія Кулика. Святі отці молилися за здоров’я, мир і спокій в українському домі. Анатолій Романович привітав усіх зі святом та з нагоди історичної і пам’ятної події вручив грошові сертифікати на суму 555 тис. грн кожному старості згаданих населених пунктів. Ці кошти вони зможуть витратити на проекти розвитку своїх сіл.

Високою майстерністю порадував жителів і гостей Тернопільський муніципальний духовий оркестр «Окестра волі» (директор і диригент заслужений працівник культури України Володимир Грицай, диригент Мирослав Кушнірик, солісти: заслужений артист України Микола Блаженко, заслужений працівник культури Іван Громик, лауреати пісенних конкурсів Уляна Перхалюк, Зоряна Вовк і Іван Ракочий). На святі також виступили заслужений діяч естрадного мистецтва України Юрій Футуйма і тернопільський гурт «Синкопа».

Того сонячного дня ювіляри організували широку концертну програму аматорів художньої самодіяльності місцевих закладів культури. Пісенним різнобарв’ям, колоритними танцями, іскрометним гумором і дотепним словом тішили глядачів дитячий вокальний ансамбль «Божий дар», жіночий вокальний ансамбль «Джерело», народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Горлиця», народний аматорський ансамбль танцю «Глорія Бай», молодіжний ансамбль клубу с. Шляхтинці, вокальні дуети, соліст Ярослав Підлісний із с. Підгородного, гурт «Бабський дозор», гумор читала Дарія Ткач.

Родзинкою свята став блискучий виступ суперфіналіста телевізійного проекту «Х-Фактор-4» — музичного колективу «Тріода» з Тернополя.

І, звісно, жодне свято не обходиться без частувань. Господині з Лозової пригощали гостей канапками, борщем, пампухами, картопляниками і пловом, зі Шляхтинців — варениками. Десерт — великий-превеликий торт — спекли майстрині зі Стегниківців.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Фото автора та сайту Байковецької громади