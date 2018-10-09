Збаразький художник покаже радість і печаль на полотні

Цієї п’ятниці, 12 жовтня, у тернопільській галереї «Бункермуз» представлять виставку Сергія Декалюка «Радість і печаль». Початок відкриття о 20.00.

Сергій Декалюк народився та мешкає у Збаражі, учасник гуртових і автор персональних виставок. Зізнається, що його цікавлять передовсім люди, тому прямо чи опосередковано вони з’являються чи не на всіх його роботах.

Нинішня виставка – про цінності. Вічні й минучі, це критичний погляд на молодь, конфлікт поколінь, зрештою, це погляд звернений всередину себе.

Через роботи, створені на межі абстракції та фігуративну, Сергій Декалюк рефлексує над тим, що бачить навколо. Це викликає амбівалентні емоції. Власне, «Радість і печаль» — щоденник художника.

Сергій Декалюк:

— У кожного покоління свої цінності. Те, що ми цінуємо сьогодні, не може не вплинути на наше майбутнє. Привертаючи увагу до цього, я насамперед думаю про цінності сучасного українця, зокрема, молоді. Я вважаю, що нам потрібно зробити все необхідне, щоб люди переоцінили свої цінності. «Радість і печаль» – це серія робіт, створених під впливом емоцій, котрі виникають при спогляданні за калейдоскопом цінностей сучасного українця.