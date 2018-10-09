Студентка тернопільського вишу поділилася враженнями від стажування у Франції

Усім відомо, що іноземну мову найкраще вчити у її природньому середовищі. Восени 2017 року Тернопільський національний педагогічний університет підписав угоду про співпрацю з французькою організацією FEFU. Це дає змогу студентам поїхати на стажування до цієї країни. Довго не роздумуючи, я вирішила скористатись цією можливістю.

Протягом двох літніх місяців я жила у французькій сім’ї та працювала в ресторані. За цей час я познайомилась з багатьма цікавими людьми, побачила чимало красивих місць та здобула безцінний досвід та знання.

Відповідно до умов стажування, воно складається не лише з роботи, а й з туристичних поїздок. Я часто відвідувала різні свята із сім’єю, в якій жила. Кожне з них супроводжувалось концертом та надзвичайно масштабним феєрверком. На жаль, я не мала змови побачити великі міста, такі як Париж, Ліон чи Тулуза. Я відвідала міста набагато менші: Пуатьє, Ла-Рошель, Ле-Пюї-ан-Веле, однак їхня архітектура, пам’ятники та церкви справили на мене незабутнє враження.

Maintenant je peux dire, quece stage en France étaittrès utile pour moi. Je suis sure, quej’aiaméliorémonniveau de la langue française. J’airencontré beaucoup de gens intéressantset vu beaucoup de places magnifiques. Ce stage étaitune bonne possibilité pour moi.

Студентка факультету іноземних мов

Ірина Чиж

Сайт ТНПУ ім. в. Гнатюка