У Тернополі затримали велозлодія

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа викрала у неї велосипед. За словами потерпілої, транспортний засіб вона залишила на декілька хвилин біля під’їзду, а коли повернулася, його вже не було. Збитки потерпіла оцінила у понад 10 тисяч гривень.

Оперативно встановити особу зловмисника поліцейським вдалося за допомогою камер відеоспостереження. Причетним до крадіжки виявився 51-річний житель Тернополя. Чужий велосипед він продав.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання запобіжного заходу.

Поліцейські звертаються до краян не залишати велосипеди, дитячі візочки, самокати без нагляду.