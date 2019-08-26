Три ОТГ з Тернопільщини пройшли конкурс для участі у загальнонаціональному проекті

Неурядова організація “Stabilization Support Services” за підтримки посольства Великої Британії в Україні оголосила конкурс на участь у проекті “Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту”.

Метою проекту є забезпечення сталого та довгострокового захисту потреб населення, яке постраждало внаслідок конфлікту, включаючи повний і недискримінаційний доступ до якісних соціальних послуг, реалізацію прав і свобод людини та інтеграцію ВПО.

За результатами відбору, для участі у загальнонаціональному проекті «Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту», конкурсною комісією були обрані наступні об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ) з Тернопільської області —Байковецька ОТГ, Великогаївська ОТГ, Трибухівська сільська ОТГ.