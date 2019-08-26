ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз» увійшло до переліку кращих компаній року

ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз» отримало національний сертифікат «Всеукраїнського галузево-аналітичного центру» за вагомий внесок у розвиток економіки регіону, здобуття права першості в галузі та відмінну динаміку розвитку підприємства згідно КВЕД 35.23 «Торгівля газом через місцев (локальні) трубопроводи».

«Компанія року» – це офіційне підтвердження першості підприємства у своїй галузі. Номінація підтверджує, що підприємство є надійним партнером, престижним роботодавцем та пропонує якісні послуги. Нагорода присвоюється на основі Реєстру надійності та інвестиційної привабливості.

– Ми пишаємося отриманим статусом, адже це свідчить про ефективність нашої роботи і є гарантією високої якості товарів та послуг, які ми надаємо нашим клієнтам, – зазначає директор ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець.- Дякуємо за визнання, яке стимулює нас залишатися найкращими та прагнути до нових звершень.

Адміністрація ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз»