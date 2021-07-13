До уваги тернополян: тимчасовий розклад руху тролейбуса №8 у вихідні

КП «Тернопільелектротранс» повідомляє, що до 18 липня діятиме тимчасовий розклад руху тролейбусного маршруту №8 «вул. Леся Курбаса – Ринок» у вихідні дні.

Тролейбус №8 курсуватиме за скороченим маршрутом «вул. Л.Курбаса – Ринок», без заїзду на вул Микулинецьку. Такі зміни введено у зв’язку з проведенням ремонту моста на вул. Микулинецькій.

Детальний розклад руху автобусного маршруту наведено у таблиці нижче.

Автобуси маршрутів №5, 5А, 8, 18, 31 проходитимуть відповідно до встановленого маршруту, з обходом перекритої ділянки, згідно із затвердженою тимчасовою схемою організації дорожнього руху (кільцевим рухом навколо шляхопроводу).

«Звертаємося до тернополян з проханням врахувати введені зміни та планувати поїздки завчасно», – йдеться на сайті міської ради.