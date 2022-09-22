16:40 | 22.09.2022
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Новини Тернополя 

Триває збір коштів на автівку для воїнів ЗСУ 24 бригади

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Ось уже 7 років мешканець Збаражчини із села Кретівці, Ілля Роля, воює на Сході України проти кремлівських окупантів. Наш земляк служить у 24-й яворівській бригаді.

За цей час Іллі доводилось пережити і оточення, і втрату побратимів, відчувати радість перемог і гіркоту зрад та поразок. На 52-й місяць перебування на фронті Іллю поранило в ногу. Лікувався у Вінниці, Львові, Трускавці. Коли рани остаточно загояться та владнає бюрократичні формальності, планує повернутись до побратимів на фронт. Але не з пустими руками. Раніше його підрозділ мав хорошого “джипа” з лебідкою. Mitsubishi служило справно. Роздовбане було вщент, але свою роботу виконувало.

При зустрічі Ілля мимохіть розповів, що він з побратимами збирає кошти на машину і планує приїхати на передову вже автівкою. Вона їм вкрай необхідна.

Про потребу батька дізналась донька Ліда. Вона справедливо вважає, що краяни підтримають її батька-героя та його побратимів.

Тому й  розмістила оголошення у соцмережі Фейсбук про збір 2 тисяч доларів на автомобіль для воїнів ЗСУ.

Якщо Ви маєте можливість підтримати наших воїнів – перерахуйте кошти на банківську картку в Монобанку доньки Іллі – Лідії Вандзеляк – 4441 1144 0058 4791

За усю зібрану суму буде прозвітовано.

Редакція інтернет-газети “Про все” вирішила також підтримати наших воїнів і просить Вас долучитись гривнею до цієї благородної справи. За витрачені кошти Ілля Роля прозвітує у соцмережі, а ми поінформуємо громадськість.

Якщо Ви не маєте змоги долучитись гривнею, просимо зробити репост цього повідомлення, щоб залучити якомога більшу аудиторію і, відповідно, залучити якомога більше коштів.

Слава Україні! Героям слава!!!

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