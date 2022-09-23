Відновлення маскового режиму: чи виконують в Тернополі рішення міськради

Тернопіль першим в Україні під час воєнного стану відновив масковий режим. Відсьогодні люди мають бути в масках у транспорті та громадських місцях. Школи – приймають рішення самостійно.

Вранці на центральній зупинці громадського транспорту на автобус до ринку в масці чекав 77-річний Степан Дубчак.

“Звичайно, я хвилююся за своє здоров’я і за здоров’я всіх хвилююся. За дітей, за внуків. Всім маски треба носити! Всім!”

Тролейбус №11. Суспільне Тернопіль

В 11-му тролейбусі у масках не всі. Коментувати свою позицію на камеру пасажири відмовилися. На вулиці Гетьмана Івана Мазепи на маршрутку чекала тернополянка Марія.

“Дуже багато є людей, які не відчувають коронавірусу. Я знаю по собі, я тричі вакцинована і зараз маю коронавірус, я зараз від лікаря їду”.

Тернополянка Марія. Суспільне Тернопіль

Водій автобуса, що курсує за маршрутом 1а, Олексій Яцик каже, поки не всі пасажири вдягають маски.

“Сьогодні перший день, люди ще не звикли і ще не всі знають, що потрібно вдягати маску, але переважна більшість ходить в масках. Я за те, щоб всі – значить всі. Бо один може заразити багатьох, а якщо будуть дослухатися всі – то так культурніше і цікавіше”.

Керівники шкіл громади можуть самі приймати рішення, чи будуть носити маски діти. У першій гімназії масковий режим запровадили.

У деяких школах запровадили масковий режим. Суспільне Тернопіль

У 12-й школі не вводили обов’язкове носіння масок.

Учні школи №12 в укритті. Суспільне Тернопіль

Директорка Марія Гуцал каже, наразі хворіє на COVID-19 один учень.

“Із сьогоднішнього дня, з 22-го числа, ми ще не вводимо масковий режим, тому що немає для цього потреби. Станом на вчора, на 21 вересня, відсутніх було всього 20 дітей. З них в одного 9-класника ковід, але дитина не була в контакті, його не було потреби ізольовувати”.

Марія Гуцал. Суспільне Тернопіль

Згідно з рішенням міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, в закладах громадського харчування також має діяти масковий режим.

В закладах громадського харчування люди мають бути в масках. Суспільне Тернопіль

Адміністратор закладу в центрі міста Олександр Стахурський каже, раніше про введення цих норм попереджала поліція. Сьогодні – дізналися від колег-підприємців.

“Ми дізнались про це, але ніхто не ходив і до відома не доводив. Ми це дізналися від інших закладів харчування, від знайомих. Наразі поки ми попереджені, що працівники мають бути в масках. Звісно, ми будемо дотримуватися режиму”.

Адміністратор в закладі громадського харчування.

Поки патрульні лише нагадують тернополянам про обмеження, каже інспекторка пресслужби обласного управління патрульної поліції Катерина Метельська.

“Поки що ми здійснюємо превентивну роботу, ми роз’яснюємо громадянам, що це їхня безпека, що на жаль в нас є поширення захворювання. Тому ми всі змушені адаптуватися до таких обмежень і знову повертаємося до маскового режиму”.

Катерина Метельська. Суспільне Тернопіль

Запровадили такі обмеження через те, що кількість хворих на Тернопільщині за минулий тиждень перевищила показники минулих років. Про це повідомила директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

“Є перевищення щотижневого показника захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем, або з аналогічним періодом попереднього року. 37-й тиждень, який закінчився в цю неділю, в порівнянні з 36-м тижнем в нас ріст на 35%. В абсолютних цифрах на 37-му тижні в нас було зареєстровано 2 232 випадки захворюваності. За попередній, 36-й, – 1 653. Аналогічний період минулого року, 2021-го – 1 350 випадків і аналогічний період 2020-го року, це перший рік ковіду, 1 850. Як бачимо, захворюваність в 2022 році перевищує аналогічний період і 2020-го, і 2021 року”.

Оксана Чайчук. Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, у Тернополі відновили обов’язкове носіння масок. Рішення прийняли на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру. Воно набуло чинності сьогодні, 22 вересня.