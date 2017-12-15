З яким навантаженням працюють судді Тернопільської області

Відповідно до Закону України “Про судоустрій та статус суддів” Апеляційний суд Тернопільської області діє як суд апеляційної інстанції з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

У складі апеляційного суду утворено дві судові палати — з розгляду кримінальних та цивільних справ, в яких здійснюють правосуддя 22 судді (з 01.09.2017 року штатним розписом передбачено 30 посад).

Протягом 9 місяців 2017 року в провадженні Апеляційного суду Тернопільської області перебувало 5 383 апеляційних скарг та матеріалів, із них 5 158 розглянуто, – повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області.

Середня кількість розглянутих справ на одного суддю становить 234. Не зважаючи на таке навантаження відсоток розгляду справ складає 99,7%.

Крім того, на території Тернопільської області здійснюють судочинство 17 місцевих загальних судів: шістнадцять районних і Тернопільський міськрайонний суд. Згідно зі статистичними даними Територіального управління Державної судової адміністрації у Тернопільській області, у першому півріччі 2017 року середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду становило майже 52 справи і матеріали, що, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросло на 12%.

У місцевих загальних судах судочинство здійснює 69 суддів, у вісімнадцяти суддів закінчились повноваження, вакантними залишаються 22 посади. Водночас у Підгаєцькому та Козівському районних судах Тернопільської області працює лише по одному судді.

Поділіться:









