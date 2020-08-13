Хто визначатиме результат виборів у Тернопільській області. Список голів ТВК

10 серпня Центральна виборча комісія на своєму засіданні утворила та сформувала склад 532 обласних, районних та міських виборчих комісій, які будуть організовувати виборчий процес на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року у межах 24 областей України.

❗️Зокрема, згідно Постанови ЦВК № 172 від 10 серпня 2020 року в Тернопільській області сформовано склад 22 територіальних виборчих комісій, зокрема Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, 3-ох районних територіальних виборчих комісій, а також 18-ти міських ТВК. Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували склад утворених ТВК. 🔎

✅ Відповідно до додатків до Постанови ЦВК №172 від 10 серпня 2020 року «Про утворення та формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій», головою Тернопільської обласної виборчої комісії стала Щигельська Галина Остапівна (від місцевої організації політичної партії “Слуга Народу”), заступником голови комісії став Моргун Юрій Михайлович (від місцевої організації політичної партії “Голос”), а секретарем комісії – Саган Микола Михайлович (від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”). Загалом склад Тернопільської обласної виборчої комісії налічує 18 членів комісії.

✅ Головою Тернопільської районної територіальної виборчої комісії став Бутковський Степан Богданович (від місцевої організації політичної партії “Голос”), заступником голови комісії – Козевич Борис Богданович (від місцевої організації політичної партії “Слуга Народу”), секретарем комісії – Пшоняк Марія Миколаївна (від місцевої організації політичної партії “Європейська солідарність”). Загалом склад Тернопільської районної територіальної виборчої комісії – 18 членів комісії.

✅ Головою Тернопільської міської територіальної виборчої комісії стала Семусь Тетяна Андріївна (від місцевої організації політичної партії “Солідарність жінок України”), заступником голови комісії – Воробець Петро Петрович (від місцевої організації політичної партії “Слуга Народу”), а секретарем комісії – Стаюра Максим Володимирович (від місцевої організації політичної партії “Народний Рух України”). Склад Тернопільської міської територіальної виборчої комісії налічує також 18 членів комісії.

🖋 Також згідно додатків №385-406 до даної Постанови ЦВК, крім вище зазначених ТВК, в Тернопільській області утворено та сформовано склад ще Кременецької і Чортківської районних територіальних виборчих комісій, та ще 17 міських ТВК. Всі вони утворені в повному складі, тобто по 18 членів комісії.

❗️«Варто зауважити, що склад територіальних виборчих комісій, відповідно до статті 203 Виборчого кодексу, формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій політичних партій, де право подавати кандидатури до їх складу належить, зокрема, по-перше – місцевим організаціям політичних партій, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, по – друге, це місцеві організації політичних партій, які уклали угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори, і по-третє – це зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації політичних партій» – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС»

✅ Щодо кількісного складу ТВК, то до їх складу обов’язково включаються, зокрема, кандидатури (не більше 2 осіб до складу кожної територіальної виборчої комісії), запропоновані місцевими організаціями політичних партій, які утворили депутатські фракції на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також не більше 1 особи до складу кожної ТВК від місцевих організацій політичних партій, які уклали угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України. Також по 1 особі від місцевих організацій політичних партій, які включаються до складу ТВК за результатами жеребкування, що проводилося ЦВК.

⏰Згідно норм Виборчого кодексу України, перше засідання утворених обласних, районних та міських територіальних виборчих комісій має відбутись не пізніше 12 серпня.

📣 Як зазначив директор Центру Суспільних досліджень ПОЛІС «Проаналізувавши склад утворених Тернопільської обласної, районних, міських ТВК можна зробити висновок, що, зокрема, в керівному складі комісій ми бачимо переважно вже досвідчених членів комісій, які не перших раз беруть участь в організації виборчого процесу на різних типах виборів, тобто мають відповідних досвід у цьому. Можемо припустити, що політичні партії при поданні кандидатур враховували той факт, що згідно норм нового Виборчого кодексу буде застосовуватись нова для України виборча система на місцевих виборах і відповідно змінилась процедура визначення переможців, зокрема депутатів місцевих рад. Це стосується в першу чергу територіальних громад із кількістю виборців більше 10 тисяч виборців, де відповідно потрібно буде визначати переможців в територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідної громади, міста чи району за чіткою визначеною у Виборчому кодексі «формулою» та послідовністю кроків в ній, що буде не зовсім легким завданням для членів територіальних виборчих комісій. »