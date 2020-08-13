13:31 | 13.08.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

«Ви щохвилини рятуєте людські життя»: Віктор Овчарук відзначив медичних працівників Чортківщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Під час відвідин Чортківщини голова обласної ради Віктор Овчарук зустрівся з медичними працівниками району.

– Усі працівники закладів охорони здоров’я заслуговують щирих слів подяки не тільки у день професійного свята. Цьогоріч, у час пандемії, кожен міг переконатися, наскільки самовіддано виконують медики свої обов’язки. Дякую вам за професіоналізм, мужність та стійкість. Ви, залишаючись у зоні ризику, щодня, щохвилини рятуєте людські життя, надаєте необхідну медичну допомогу усім, хто її потребує, – наголосив очільник обласної ради.

Віктор Овчарук вручив медикам Чортківщини відзнаки Тернопільської обласної ради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *