«Ви щохвилини рятуєте людські життя»: Віктор Овчарук відзначив медичних працівників Чортківщини

Під час відвідин Чортківщини голова обласної ради Віктор Овчарук зустрівся з медичними працівниками району.

– Усі працівники закладів охорони здоров’я заслуговують щирих слів подяки не тільки у день професійного свята. Цьогоріч, у час пандемії, кожен міг переконатися, наскільки самовіддано виконують медики свої обов’язки. Дякую вам за професіоналізм, мужність та стійкість. Ви, залишаючись у зоні ризику, щодня, щохвилини рятуєте людські життя, надаєте необхідну медичну допомогу усім, хто її потребує, – наголосив очільник обласної ради.

Віктор Овчарук вручив медикам Чортківщини відзнаки Тернопільської обласної ради.