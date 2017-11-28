Це знущання над вбитим горем батьком, – вбивць тернополянина Романа Кулака відправили на курси підвищення кваліфікації

Народний депутат України Ірина Суслова знову пише про трагедію тернополянина Володимира Кулака, який втратив свого 12-річного сина Романа через нездатність медиків Жидачівської районної лікарні поставити вірний діагноз. Сьогодні батько бореться за те, щоб покарати винних й тим самим домогтися справедливості.

Донедавна здавалось, що на цьому шляху є певний прогрес. За висновком клініко-експертної експертизи виявилось, що медики припустились 11 помилок, які призвели до смерті Романа. Серед них, неповний збір анамнезу, погана взаємодія між різними лікарями, невчасне транспортування дитини з райлікарні до Львова та багато інших. Департамент Львівської облджержадміністрації видав наказ, де серед іншого вказано: «розглянути питання щодо притягнення медичного персоналу, задіяного к наданні медичної допомоги дитині, до дисциплінарної відповідальності».

Цей захід міг стати першою адекватною реакцією на непрофесіоналізм медиків. Проте, головний лікар Жидачівської райлікарні скористався тим, що припис документу не має доконаної наказової форми. Тобто мова йде лише про «розгляд питання». Й тому без зайвих докорів сумління «помилував» своїх підлеглих. У своєму листі до ЛОДА відзвітував про те, що відправляє медиків, які лікували Романа, на курси підвищення кваліфікації та проводить науково-практичну конференцію. Добре, що хоч премію їм не виписав за «особливе старання»!

Про яку справедливість в глобальному масштабі може йти мова, якщо держава нездатна покарати непрофесійних медиків на рівні району! Це все більше нагадує знущання над вбитим горем батьком, затягування часу, щоб вся ця історія забулась, а хвилі обурення вщухли.

Але ми не зупинимось! Зроблю все від себе залежне, щоб пробити стіну байдужості, медичної бюрократії та безвідповідальності! Врешті-решт, винуватців смерті хлопчика покарають! Це потрібно не тільки Володимиру Кулаку, але й мільйонам українських батьків, чиї діти знаходяться в зоні ризику та можуть потрапити до рук лікарів-невігласів.

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки. Завдяки активній позиції батька хлопчика, трагічний випадок набув чималого розголосу. Зараз він під особистим контролем Президента України, заступника Генпрокурора, профільного міністра, народних депутатів, журналістів.