У Тернополі за підтримки поляків відкрили безкоштовний Центр підтримки підприємництва

Віднині у Тернополі запрацював Центр підтримки підприємництва, який розташований на 8-му поверсі облдержадміністрації (ліве крило). Тут початківцям допоможуть розпочати власну справу, а малим і середнім підприємцям – розвинути бізнес, розкажуть про фінансово-кредитні можливості, роз’яснять законодавство. Консультації – безкоштовні.

– Ми будемо здійснювати роз’яснення про дотримання законодавства про працю, також з питань ведення бухгалтерського обліку, як знайти закордонного партнера, як взятии участь у виставково-ярмаркових заходах за межами України. Які взагалі зміни відбуваються в законодавстві, для того, щоб бізнес тримав посійно руку на пульсі, – розповідає керівник Центру Ірина Порсєва.

Свій досвід передаватимуть бізнес-тренери і консультанти.

– Зі сторони бізнесу, який вже має досвід, ми будемо докладатися в плані менторства, допомоги тим підприємцям, які хочуть отримати консультації, в плані передання власного досвіду, – зазначає підприємець Володимир Гевко.

Центр підтримки підприємництва відкрили при департаменті економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА за підтримки польського проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів». Невдовзі такі проекти запрацюють у Бережанах, Кременці та Чорткові. В об’єднаних територіальних громадах планують створити консультаційні центри для бізнесу.

Адріана Білецька