02:43 | 2.05.2023
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Центр Дія.Бізнес у Тернополі запрошує підприємців і менеджерів на економічний форум BraveTe. Участь безоплатна

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5 травня 2023 в центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі відбудеться економічний форум BraveTe. Учасниками можуть стати власники малого й середнього бізнесу, а також підприємці й менеджери. Форум організовано у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Ініціатором проведення є ГО West Ukraine Digital, за підтримки Тернопільської обласної військової адміністрації та Тернопільської міської ради.

Програма форуму складається з тематичних блоків присвячених викликам та перспективам для IT-сфери, аналізу стану релокованого бізнесу та перспективам розвитку малих та середніх підприємств в Україні, а також відкритої лекції про залучення грантових коштів в бізнес. Форум включатиме дискусійні панелі з провідними експертами та підприємцями.

Серед спікерів форуму:

  • Оксана Качурівська – керівниця центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі та проєктного офісу West Ukraine Digital;
  • Валерій Решетняк – СЕО robota.ua;
  • Тетяна Ситник – дослідницька компанія CBR, партнерка, керівниця напряму В2В і стратегічних досліджень. До 2020 року працювала в дослідницькій компанії GfK;
  • Олена Твердовська – Директор департаменту підтримки клієнтів Nova Global;
  • Тарас Фітьо – Co-owner компанії ТОМ;
  • Тарас Кутко – СЕО компанії DELTA FOOD;
  • Савуляк Христина – членкиня правління Клубу Ділових Людей Україна, директорка з маркетингу, керівниця програм та проєктів розвитку МСБ.

Дата: 5 травня 2023 року

Адреса:  м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 2-м (Бізнес-центр К15)

Участь безоплатна за умови реєстрації: https://t.me/podiiabusiness_ternopil_bot 

Для всіх, хто бажає приєднатись онлайн: трансляція форуму буде доступна у Facebook та YouTube

Учасники форуму також зможуть відвідати виставку місцевих та релокованих виробників різних сфер діяльності, що буде представлена у центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, та матимуть можливість для нетворкінгу.

Захід реалізується в рамках проєкту Міжнародної організації з міграції (МОМ) «Розвиток малих та середніх підприємств (МСП): економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу», що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Німецький банк розвитку (KfW).

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