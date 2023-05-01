У Тернополі шахраї придумали унікальну схему крадіжки

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому щодо трьох жителів обласного центру за фактом шахрайських дій, вчинених групою осіб у великих розмірах слідчі-детективи ГУНП в Тернопільській області скерували до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що один із підозрюваних, приховуючи свої шахрайські наміри, здійснив реєстрацію фізичної особи на чуже ім‘я. Фіктивна підприємницька діяльність дозволила отримувати реальні доходи, от тільки в збиток іншим підприємцям.