Центр Тернополя та масив «Новий Світ» без води

Через аварійне відключення електроенергії на Тернопільському водозаборі без водопостачання залишилася центральна частина міста, “Новий світ” і промислова зона. Енергетики вже займаються ліквідацією проблеми, тож сподіваємося невдовзі відновити надання послуг у повному обсязі. Для нагальних потреб мешканці можуть скористатися колонками-качалками.

Тернопільводоканал просить вибачення за тимчасові незручності.

Мапа колонок-качалок:

https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2db68dea391547e78756433867b5c3d2