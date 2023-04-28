На одній з вулиць Тернополя проблеми з водою через гарний паркан

Днями отримали аварійний виклик на одну з вулиць мікрорайону “Старий парк”. Уявіть здивування фахівців «Тернопільводоканалу», коли на місці з’ясувалося, що оперативно усунути проблему не вдасться. Причина проста – відсутність безпечного доступу до комунікацій.

Можемо лише порадіти за тернополян, які мають змогу реалізувати свої естетичні фантазії в архітектурі. Та в процесі втілення задумів повинна бути розумна межа. У нашому випадку – межа охоронної зони навколо водопровідних і каналізаційних мереж. Не сперечаємося, змурований паркан справді виглядає монументально. Але ж не в безпосередній близькості до колодязя. Оскільки при виконанні робіт, ризик обвалу надзвичайно високий, то для ліквідації пошкодження придумали альтернативний план. Для кількох будинків наші фахівці облаштовують постачання води за іншою схемою, прокладаючи близько сотні метрів поліпропіленової труби. Та про спровоковані архітектурними покращеннями незручності на кшталт тимчасового відключення води для споживачів не забуваємо.

Власник огорожі матиме два шляхи виходу зі ситуації – або демонтувати паркан, або організувати перенесення мережі. Тож наполегливо радять містянам у час втілення бажань не забувати про значення добросусідства та важливість дотримання правил охоронних зон.