“Цікаві” голосування на сесіях Тернопільської міської ради. Серія №5: “Овочево-земельна”

Колишній депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт продовжує аналітичну рубрику “цікавих голосувань” у мережі Фейсбук. У серії №5 він торкнувся трьох рішень щодо виділення земельних ділянок для будівництва.

“Ці рішення цікаві (наголошую, цікаві, а не незаконні чи несправедливі), – пише І. Сороколіт, – наступними особливостями:

1. З високою ймовірністю, це ділянки без будь-якої нерухомості. По своїй суті це законно. Кожен громадянин має право на 10 соток для будівництва власного житлового будинку. Правда, земельних ділянок у добрих місцях або немає, або їх обмаль.

2. Питання вносились з голосу окремими депутатами. В основному, в завчасно анонсованому порядку денному сесії міськради їх не було. Детальніше зрозуміти, що це за питання, була змога лише після їх прийняття та оприлюднення на сайті міської ради.

3. Саме ці рішення не підтримує ціла фракція “Самопоміч”. Це дозволяє зробити припущення, що одержувачі землі, ймовірно, не є учасниками бойових дій та/або не належать до якихось пільгових категорій громадян, яким міськрада першочергово намагається надати дефіцитні земельні ділянки.

4. Одне з рішень цілою фракцією підтримує “Громадянська позиція”, але інші підтримують або одним голосом, або взагалі не підтримуються.

Можу помилятись. І насправді жодного негативу чи непрозорості виділення наведених земельних ділянок немає. Можливо, світло прольють депутати або представники фракцій, які голосували або не голосували за ці рішення”.