Цілком реально, що буде нова хвиля COVID-19, – лікар-епідеміолог з Тернопільщини Олег Голінатий

Коментатори новинарних програм, а відтак й усіх інших на телевізії, численні ЗМІ останнім часом, «озброївшись» статистикою, дружно заговорили про відчутний спад в «ковідній» пандемії. То й ми, втішені таким станом справ, знову, по перебігу майже двох місяців від останньої розмови, запросили до коментаря завідувача епідеміологічного відділення Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Олега Голінатого. Те, що насамперед випало почути з його уст, начебто почало обнадіювати. Та вже за мить стало зрозуміло, що розслаблятися ще зовсім рано, навіть недоречно. На цьому епідеміолог наголошував раз у раз.

Коронавірус лише трішки причаївся

– Ну, реально захворюваність пішла на спад, це правда, – спершу наголосив співрозмовник. – Важко тепер порівнювати з попередніми цифрами, адже Чортківський район – це зовсім інші адміністративні межі і розглядати його тільки в рамках старих кордонів було б недоцільно. Хоча, повторюся, так було б легше порівнювати. Тому що зараз статистика ведеться по району в цілому і по об’єднаних територіальних громадах. Можу оцінити за загальним критерієм, що захворюваність пішла на спад. Тобто той пік, що спостерігався тиждень-два-три назад, впав де в півтора-два рази, в деяких ОТГ – навіть втричі. Cитуація, як і належить епідпроцесу, отримала свою третю фазу. Таких фаз є три: зростання, плато, коли захворюваність перебуває приблизно на одних цифрах, а відтак – спад.

– А що стимулювало нинішній спад?

– Чесно кажучи, пов’язати це з якимись радикальними протиепідемічними заходами – ну ніяк, як кажуть, не піднімається рука. Тому що в інших країнах цивілізованого світу на це дуже впливає широкий фронт вакцинації – розгорнутий. А в нас він досить скромний, хоча щеплено, здається, понад пів мільйона осіб. Та це ще дуже далеко від очікуваних цифр на третьому місяці вакцинації в Україні.

– І причини…

– Це пов’язано з багатьма причинами, в тому числі й з тим, що вакцина, яку отримуємо, надходить за залишковим принципом. Але й не такий аж надто важливий фактор, як згода людей, він теж дуже впливає. У нас є вакцина – ми шукаємо, кого би щепити. Тобто ті категорії, які підлягають вакцинації, не всі погоджуються щеплюватись. Зараз там іде певна вікова категорія, інші декретовані групи, тобто ситуація дещо покращилася. Але, враховуючи, що кількість людей, які перехворіли на COVID-19, не є достатньою для створення колективного імунітету, а рівень вакцинації ще далекий від того, щоб цей імунітет створити в найближчому майбутньому, то, думаю, бути задоволеним і втішатись сьогодні, це, звичайно, ще зарано, скажемо так. І очікувати якихось радикальних покращень не вартує. Цілком реально, що буде наступна хвиля.

– І її слід остерігатися?

– Якщо подивимось, навіть країни, де ситуація з COVID-19 вже більш-менш налагоджується, навіть сказати б, благополучна, де відмінено жорсткі умови після багатьох місяців локдауну, все одно вони зберігають масковий режим, інші протиепідемічні заходи – соціальне дистанціювання і т. д. Тобто ні від чого з передбаченого протиепідемічними заходами не варто відмовлятися. І в нашій ситуації це все повинно діяти. Люди мають пам’ятати, що коронавірус нікуди не подівся, він лише трішечки причаївся на невизначений час. Тому всього треба дотримуватися, як і раніше. Бо небезпека ще не минула.

Інтенсивність наступної хвилі передбачити неможливо

– Олеже Михайловичу, а на скільки відсотків (якщо можна означити схематично) ймовірна ота наступна хвиля? Адже зараз все-таки спостерігається спад на рівні району, ОТГ, міста і т. д. Пригадую мовлене Вами приблизно рік назад, на початках пандемії, що буде, мовляв, не так страшно, коли кількість тих, хто одужує, перевищуватиме число хворих. Зараз така тенденція, здається, стійка.

– Чесно сказати, коли все починалося, ми не очікували, що коронавірус поведе себе так, як бачимо сьогодні. Але з точки зору вже набутої практики і певного досвіду за більше як рік пандемії, можу чітко сказати, що все буде впиратися в кількість хвиль та їх потужність. Тобто це, що зараз кількість одних перевищує кількість других, цілком закономірно в епідпроцесі. На даний момент одужують ті, хто інфікувався в пік захворюваності, тому їх більше. А нових реєструється менше, звідси й така статистика. Тобто нічого неприродного тут немає. Якщо почнеться нова хвиля, знову буде менше тих, що одужують, і більше тих, що реєструються.

– Що можете сказати про хвилю, яка, на щастя, спадає?

– Якщо порівняємо її з попередньою, то пікова захворюваність останньої значно вища. Тобто процес був відчутно інтенсивніший, набагато більше зареєстровано госпіталізацій, набагато більше людей померло, але померло, звичайно, в абсолютних цифрах. Тому що летальність від «ковіду» – вона приблизно одна й та сама, хоча все ж дещо вища, ніж за попередньої хвилі. Тобто ми вже трохи навчилися лікувати від нього, але вірус, що спричинив цю хвилю, був агресивніший. Однозначно: хвиля була потужніша. Якою буде наступна хвиля – ніхто не може передбачити. Тому що ми не знаємо, який штам викличе її. Якщо це буде новий штам, цілком реально, що деякі люди, які вже перехворіли на COVID-19, можуть захворіти повторно. Будуть хворіти ті, що ще не хворіли. Тобто тут дуже багато нюансів. Спрогнозувати це все дуже важко і на моєму рівні, вважаю, буде некоректно. Але, повторюся, розслаблятися рано.

– То що ж, розслаблятися не варто нікому – навіть тим, хто вже перехворів на COVID-19?

– Ми повинні усвідомлювати, що нам з коронавірусом ще жити. І нічого ніхто не відміняв. Враховуючи і низький рівень вакцинації, і все-таки недостатній відсоток людей, які перехворіли, для створення колективного імунітету, можемо очікувати ще досить серйозних показників захворюваності – і госпіталізацій, і смертельних випадків. Так, розслаблятись нікому не можна, навіть тим, що перехворіли.

Вакцинуватися потрібно всім

– Але ж набутий імунітет… Чи все ж переваги в дилемі «захворіти – не захворіти» мають вакциновані?

– Так, ті, хто вакцинувався, мають більше шансів перенести цю хворобу легко або взагалі не захворіти, тим більше – уникнути фатального (летального) завершення захворювання. Тому я закликаю всіх неодмінно вакцинуватися – не дивлячись на те, які б вакцини не використовувались зараз у нас в Україні. Обов’язково треба вакцинуватися! Маємо яскравий приклад країн, що провели серйозні вакцинації. Це Великобританія, Ізраїль, США, де кількість вакцинованих сягає понад 50 відсотків. В Ізраїлі, наприклад, фактично згорнули всі відділення для лікування хворих на COVID-19, бо там практично немає нових випадків інфікування. Якщо й трапляються, то це переважно приїжджі, а не ті, хто проживає в країні. Тобто це – одне з яскравих свідчень, що вакцинуватися треба обов’язково! Щеплення – один з серйозних шансів зменшити проблеми, пов’язані з «ковідом». Тобто – закриття закладів, неналежне функціонування бізнесу – можливо, навіть локдаун для бізнесу і т. д. Одне слово, всього цього можна уникнути або ж мінімізувати за рахунок широкої, масової вакцинації. Це повинні люди розуміти. Навіть ті, що перехворіли.

– Ви вважаєте вакцинацію за панацею від «чуми» ХХІ століття?

– Епідеміологи й не тільки, а всі лікарі розуміють, що лише вакцинація може серйозно вплинути на розповсюдження коронавірусної хвороби як в Україні, так і в світі. Це однозначно. Ні, я не стверджую, що це панацея. Але це – реальний механізм різкого зниження кількості хворих, а заодно, звичайно, і можливості збереження функціонування економіки, вільного пересування, вільного відвідування всіх закладів, інших країн і т. д. Тобто вакцинація – дуже важливий компонент в боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби у світі, в тому числі в Україні.

Анна Блаженко, ЧортківСіті